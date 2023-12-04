حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الإثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة.

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وأعلنت في بيان لها، القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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