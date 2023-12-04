باحث في الشؤون الدولية لـ”الوئام”: الدبلوماسية السعودية أثبتت فعاليتها في أزمة غزة الأخيرة

خاص- الوئام

وصلت الباخرة السعودية الإغاثية الثالثة ضمن الجسر البحري لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى ميناء بورسعيد بمصر، وتحمل على متنها 1246 طنا من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية؛ وتُعد الأكبر من نوعها في حجم المساعدات.

وتخطَّى مجموع تبرّعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 543 مليون ريال، بينما تجاوز عدد المُتبرّعين للحملة مليون مُتبرّع؛ وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية التاريخي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ به.

في سياق استمرار الدعم الإنساني والسياسي للأزمة الفلسطينية، يقول الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، يسري عبيد، إن السعودية قدّمت أدوارا لن ينساها لها التاريخ في دعم الفلسطينيين، سواءً على المُستوى السياسي أو الإغاثي والإنساني، حيث توالت قوافل المساعدات عقب اندلاع المواجهات الدامية في قطاع غزة بين جيش الاحتلال وحركة حماس.

ويُضيف يسري عبيد، في حديث خاص لموقع "الوئام"، أن الدّعم الإغاثي السعودي، تزامَن مع جهود وصفها بـ"الجبّارة" على المستوى السياسي من خلال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قام بدور محوري في قيادة الأزمة لوقف العدوان على غزة، وشرح حقيقة الأزمة دوليا، كما حدث في زيارة الوفود العربية لروسيا والصين وعدد من الدول المؤثّرة في مجلس الأمن.

ويؤكّد الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية أنّ "للسعودية أياديَ بيضاء منذ عقود في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لها على كلّ الأصعدة، لا سيما بعد احتضان السعودية، القمتين العربية والإسلامية، وما صدر عنها لم يكُن في سياق البيانات، إنما مواقف سياسية تساند فلسطين وبقوّة، ودفعت أيضًا في اتجاه التهدئة التي شهدها القطاع على مدار الأيام الماضية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى".

ارتفع حجم التبرّعات الشعبيّة في السعودية للشعب الفلسطيني إلى 545 مليون ريال، بينما سيَّر مركز الملك سلمان للإغاثة جسرا جويا لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اشتمل على 24 طائرة إغاثيّة تحمل على متنها: سلال غذائية وحقائب إيوائية وخيام وبطانيات وفرش النّوم وحقائب ملابس شتوية وحليب الأطفال المُجفّف والتمور والمواد الطبية، بوزن إجمالي 573 طنا.

وأرسل المركز سيارات إسعاف، دخل منها 14 سيارة إلى القطاع من إجمالي 20 سيارة ستصل إلى القطاع تباعا.

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