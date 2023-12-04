الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة: هناك تواطؤ في قطاع الأدوية ومنتجات الأطفال ولدينا قضايا نحقق فيها

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إن هناك تواطؤ في قطاع الأدوية ومنتجات الأطفال، ولدينا قضايا نحقق فيها.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر: "كل ما زادت الهيمنة في أي قطاع زادت احتمالات المخالفات، والقضايا ما وصلت لنتائج حاسمة حتى أتحدث عنها".

وأجاب على سؤال "هل هناك تواطؤ واحتكار لأدوية الأمراض المزمنة؟"، قائلا: "اكتشفنا في بعض الأدوية ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 100% عن الدول المجاورة، ووبدأنا التحقيق وسيدوم فتح العين على قطاع الأدوية، وكل ما يرتبط بالمواطن نهتم به والدولة حريصة على أن رفاهية المواطن لا تمس، وتأتينا توجيهات نحرص على قطاعات معينة وألا يكون أي هناك تجاوزات".

وتابع: "وجدنا كثير من المخالفات، ونحقق فيها"، مؤكدا أن مخالفات التواطؤ تشكل 60% من مخالفات المنافسات الحكومية، و30% في غير الحكومية.

وقال: "هناك شركتين فقط تسيطر على أكثر من 70% بقطاع التأمين الطبي".

وأكمل: "خلال الخمس سنوات الأخيرة رصدنا 130 شركة مخالفة.. وأغلب المخالفات تحدث في المنافسات الحكومية"، موضحا أن تقاسم الأسواق من الباطن بين الشركات تعتبر عملية مخالفة، وأغلب هذه الصور تكون في قطاع الإنشاءات.

وقال إن أي عملية "حصرية" تضر بالمنافسة، ونحارب الحصرية لسنوات طويلة، موضحا أنه إذا اشترطت شركة مُهيمنة على التاجر عدم بيع سلع أخرى منافسة فهنا تكون مخالفة.

وأكد أن الشركة المُهيمنة هي التي تتحكم في 40% من السوق، مشيرًا إلى أن ربط بيع السلعة بسلعة أخرى صورة من صور المخالفات.

وعن العقوبات قال، إن الغرامة والتشهير هي العقوبات المقررة لمخالفات المنافسة، ولا أعتقد أنها ستتغير.