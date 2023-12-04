مركز الملك سلمان للترميم: التغليف الحراري جريمة في حق الوثائق التاريخية

حذر نائب مدير مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم، ثامر الشويع، من خطورة التغليف الحراري للوثائق التاريخية، واصفًا إياه بـ الجريمة في حق الوثائق التاريخية.

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وقال الشويع، خلال حواره ببرنامج "الشارع السعودي"، عبر قتاة السعودية، اليوم الإثنين، مع مرور الوقت تبدأ الوثائق في الاصفرار فضلًا عن صعوبة تفكيك تلك الوثاق من بعضها، مشيرًا إلى جهاز التغليف بالحرارة ليس مناسبًا لتغليف المستندات الحساسة للحرارة والوثائق التاريخية الثمينة.

التغليف الحراري جريمة في حق الوثائق التاريخية #الشارع_السعودي pic.twitter.com/0zyMjJ3uXU — قناة السعودية (@saudiatv) December 4, 2023

وشدد نائب مدير مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم، على نجاح المركز في التوصل لطرق تفكيك الوثائق معالجة الوثائق المغلفة حراريًا عبر المعالجة الكيميائية، منوهًا إلى أن المواطن يمكنه التوجه لمقر المركز بالرياض للتعامل مع الوثائق المغلفة لتجنب إحداث أضرار بها.

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