دوري أبطال آسيا.. الاتحاد يحافظ على صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على سباهان الإيراني

حافظ فريق الاتحاد السعودي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه سباهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن ختام منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وافتتح الاتحاد نتيجة اللقاء مبكراً عند الدقيقة 14 عن طريق اللاعب صالح العمري، في حين تمكن سباهان من معادلة النتيجة عند الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني عن طريق اللاعب رامين رضائيان، فيما استطاع الاتحاد ترجيح كفته عبر لاعبه البرتغالي فيلبي جوتا بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 69.

وفي مواجهة أخرى لذات المجموعة، تمكن القوة الجوية العراقي من الفوز على أجمك الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ افتتح الجوية أهداف المواجهة عن طريق سعد الأمير عند الدقيقة 14، وبعدها بدقيقة تمكن فرانكو أتشو من إحراز الهدف الثاني، بينما عزز النتيجة محمد قاسم عند الدقيقة 42 ، في حين سجل هدفي أجمك الأوزبكي ميراخمادوف و مارتن بواكي عند الدقيقتين 62 ، 94.

وبهذه النتائج تصدر الاتحاد الترتيب بـ 15 نقطة، وسباهان الإيراني وصيفاً بـ 10 نقاط، والقوة الجوية ثالثاً بـ 10 نقاط ، وأجمك في المركز الأخير بدون رصيد.