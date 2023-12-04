المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يواصل استعداده لكأس آسيا 2023

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، تدريباته في محافظة الأحساء، ضمن معسكره الاستعدادي لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبًا هم، محمد العتيبي، فهد الحقباني، موسى آل عيد، أحمد العدواني، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، جواد الحميدي، ثاري أحمد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، بدر الحربي، ناصر الفيحاني، عبدالرحمن بن جعيدان، وسام البناقي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالله هزازي، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، حبيب آل انتيف، محمد مدخلي، مختار برناوي، أحمد عشي، عبدالهادي مطري، سالم صالح.