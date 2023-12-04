انطلاق معرض الرياض للسيارات.. الحدث الأكبر والمميز للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023

ينطلق اليوم، معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ، الحدث الذي يجمع العديد من الشركات العالمية وعلامات السيارات التجارية المعروفة للمشاركة في أبرز وأقوى حدث قادم لعام السيارات في المملكة ، حيث تقوم العلامات التجارية للسيارات للكشف عن أحدث طرازاتها، أو الكشف عن مفاهيم جديدة، أو إطلاق سيارات إنتاجية جديدة من موديلات معروفة في العالم.

و تحتضن منطقة المملكة أرينا، معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري، وسيكون شاهداً على تدشين أكثر من 30 سيارة جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، في توقعات أن يستقطب معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته الزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يركز المعرض على صناعة ومستقبل السيارات، ويتيح للشركات فرصة التواصل والتعريف بها، مما يجعله واحداً من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.

وسيكون زوّار هذا المعرض المذهل في عالم صناعة السيارات على موعد مع فرصة لا تتكرّر، والإطلاع على سيارات جديدة ورائدة ستطرحها أكثر من 50 علامة مشارِكة في المعرض، كما ستشارك لوسيد الكهربائية والتي استثمر بها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة مليار دولارمؤخراً.

ويركز المعرض في هذا العام على المشاركين في السيارات صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية، والتي تمثل بالفعل مستقبل صناعة السيارات في العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات والتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة .

ويكشف المعرض عن أحدث السيارات في العالم، منها السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي"4x4"، وسيارات الركاب والسيدان، بالإضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.

وسيشمل معرض الرياض للسيارات هذا العام أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات، بالإضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك ومنطقة مخصصة للأطفال وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.