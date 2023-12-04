نجوم من ذهب.. غالية العنزي تتوج مسيرتها الرياضية بذهبية الطاولة البارالمبية

حصدت لاعبة نادي الرياض لذوي الإعاقة، غالية العنزي، ذهبية كرة الطاولة البارالمبية ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2023، والتي أقيمت اليوم الاثنين في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

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حصول غالية العنزي، طالبة في كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بذهبية تنس الطاولة البارالمبية، يأتي تتويجًا لمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، حيث تعد العنزي، أصغر لاعبة مثلت المنتخب السعودي في تنس الطاولة البارالمبية.

وحققت العنزي خلال مسيرتها الرياضية؛ أول بطولة للمملكة لسيدات البارالمبية، وأول ذهبية دولية في منافسات السيدات "زوجي كلاس 10"، فضلا عن حصولها على برونزية بطولة فرنسا الدولية في الزوجي 2023، وهي أول ميدالية للأخضر يحققها جميع أطرافها سعوديات، في ظل منافسة سرشة لنجوم من 37 دولة تضم أقوى المصنفين دوليًا.

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الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية محمد الخريجي، أعلن اليوم الإثنين، تقديم هدية تشجيعية للاعبة غالية العنزي قدرها 100 ألف ريال، عقب تتويجها بذهبية كرة الطاولة البارالمبية في دورة الالعاب السعودية.

وتولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أهمية بالغة ودعم لا محدود للاعبي ولاعبات الألعاب الفردية، وهو ما انعكس اثره في تقدم العديد من نجوم ونجمات الأخضر في التصنيف العالمي في الفترات الماضية.

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وانطلقت النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الـ 25 من نوفمبر وتستمر حتى الـ 10 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يتنافس الرياضيون في 53 رياضة فردية وجماعية، وتتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.

وتعد دورة الألعاب السعودية أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، إذ يتنافس الرياضيون المشاركون على جوائز مجموعها يتجاوز 200 مليون ريال.

ويحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية على 25 ألف ريال.

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