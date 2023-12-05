“تداول” تعلن إلغاء إدراج أسهم “دور للضيافة”

أعلنت "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، عن إلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق في نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023.

وكانت "تداول السعودية" أعلنت عن تعليق تداول أسهم شركة دور للضيافة في السوق اعتبارًا من 3 ديسمبر 2023، وذلك لبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

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وأشارت "تداول" إلى إعلان شركة دور للضيافة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار للاستحواذ على أسهم مساهمي شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

ووافق مساهمو شركة طيبة للاستثمار، خلال اجتماع الجمعية العامة التي يوم الخميس الماضي، على زيادة رأس مالها من 1.604 مليار ريال إلى 2.604 مليار ريال بنسبة 62.32%، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم،‏‏ ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.