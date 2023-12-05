“إيداع” تعلن زيادة كمية الأوراق المالية لطيبة للاستثمار بعد استحواذها على “دور للضيافة”

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" اليوم الثلاثاء، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة طيبة للاستثمار، الناتجة عن الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عروض مبادلة أوراق مالية وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في شركة طيبة للاستثمار اليوم الموافق 5 ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "تداول السعودية" عن إلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق في نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023.

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ووافق مساهمو شركة طيبة للاستثمار، خلال اجتماع الجمعية العامة التي يوم الخميس الماضي، على زيادة رأس مالها من 1.604 مليار ريال إلى 2.604 مليار ريال بنسبة 62.32%، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم،‏‏ ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.