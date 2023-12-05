إصابة ياسين بونو.. ما موقفه من مباراة الطائي والهلال؟

اضطر المغربي ياسين بونو حارس الهلال لمغادرة مباراة الفريق ضد ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

اختتم الهلال السعودي مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالفوز على ضيفه ناساجي الإيراني 2-1 مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة للمسابقة.

وأعلن الهلال بين شوطي المباراة شعور ياسين بونو بآلام عضلية، استدعت استبداله بالحارس البديل حبيب الوطيان، حيث لم يتمكن الحارس المغرب من استكمال اللقاء.

ما موقف ياسين بونو من مباراة الهلال والطائي؟

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الآلام العضلية التي أدت إلى استبدال ياسين بونو كانت في الكتف، لكنها لن تعيقه عن المشاركة في المواجهات المقبلة.

وأضافت أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالحارس، ويرجح أن تكون الآلام نتيجة معاناته من ضغط المباريات المتتالية سواء مع الهلال أو المنتخب، قبل استئناف مشواره مع الفريق محاليًا وقاريًا.

وكشفت الصحيفة أن بإمكان بونو استئناف مشاركته مع الهلال ابتداء من مواجهة الطائي.

ويحل الهلال ضيفا على الطائي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما يتواجد الطائي في المرتبة الـ11 لجدول الترتيب.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، وكان قد ضمن تأهله للدور الثاني في وقت سابق من دور المجموعات، فيما تجمد رصيد ناساجي عند ست نقاط في المركز الثالث.