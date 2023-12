سرقة منزل نجم الدوري الإنجليزي.. ومكافأة ضخمة لكشف اللصوص

وقع الفرنسي كورت زوما، مدافع وست هام الإنجليزي، ضحية عملية سطو أثناء تواجده في منزله مع عائلته يوم السبت الماضي.

وكان كورت زوما قد غاب عن المشاركة مع فريقه في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي "لأسباب شخصية".

وحسبما كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن اللصوص سرقوا من منزل زوما أشياء "ذات قيمة كبيرة وذات أهمية شخصية وعاطفية كبيرة للعائلة".

وأضافت الصحيفة أن مبلغ المسروقات وصل إلى 100 ألف يورو، ورغم الصدمة التي تعرض لها زوما وعائلته بهذه الزيارة غير السارة، إلا أن أياً منهم لم يصب بجروح خطيرة.

ووعد وست هام في بيان رسمي، الإثنين، بتقدم مكافأة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني لأي شخص يمكنه تقديم معلومات عن الجناة.

The Club has offered a £25,000 reward for information leading to the arrest and successful prosecution of burglars who broke into Kurt Zouma’s home this past weekend.

— West Ham United (@WestHam) December 4, 2023