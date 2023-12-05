ولي العهد يغادر إلى قطر لترؤس وفد السعودية في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

قال الديوان الملكي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

وذكر بيان الديوان الملكي، أن ولي العهد سيقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري.