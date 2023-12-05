العدوان الإسرائيلي على غزة يتسبب في إعاقة 12 ألف فلسطيني

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم 59 على التوالي، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة في القطاع المحاصر، واستشهد الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب عشرات الآلاف، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمساكن في القطاع.

وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي بإعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.

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وأفادت المؤسسات الصحية، أن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم كان من الممكن إنقاذها، مشيرةً إلى أن 40 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان ويفتقرون للعلاج المناسب لهم، وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.