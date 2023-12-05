جاياردو: الاتحاد ينتظر تحديا كبيرا في كأس العالم للأندية

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، أن الجهاز الفني ينتظره تحد كبير يتمثل في تجهيز اللاعبين المتاحين قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية.

وأعرب جاياردو عن أمله في اكتمال صفوف الفريق الأمر الذي لم يتوفر له بسبب الإصابات.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 6 أندية أخرى هي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي، والأهلي المصري، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويفتتح الاتحاد البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، يوم الثلاثاء القادم، بالدور الأول للمونديال، حيث يصعد الفائز منهما لمواجهة الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بالدور الثاني لكأس العالم في 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" تصريحات جاياردو في مؤتمر صحفي عقب الفوز على سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، حيث قال "وددت أن يكون جميع اللاعبين لدينا متاحين قبل كأس العالم وأن يكون الفريق مكتملا".

أوضح جاياردو "لكن هذا الشيء لم يحدث بسبب الإصابات، وينتظرنا تحد كبير لتجهيز اللاعبين المتاحين في الفريق".

وأضاف "لا ننسى أن لدينا مباراة ضمك بالدوري السعودي التي تسبق كأس العالم بأيام قليلة وما تشكله من صعوبة بسبب الأجواء".

وعن غياب النجمين الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي عن الفريق، أوضح جاياردو أنه لم يسبق له العمل مع الثاني، مبديا سعيه لدخولهما التدريبات خلال الفترة المقبلة، بينما أكد أن عودة الأول خلال أيام ستمنح الفريق الإضافة المطلوبة قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية.

يذكر أن جاياردو تولى قيادة اتحاد جدة الشهر الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق، الذي يحتل المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 28 نقطة من 15 لقاء، بفارق 13 نقطة خلف الهلال (المتصدر).

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، باعتباره ممثلا عن البلد المضيف، بعدما توج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 2008 / 2009.

وكان الاتحاد حصل على المركز الرابع في مشاركته الوحيدة بمونديال الأندية عام 2005 في اليابان.

يذكر أنه في حال اجتياز الاتحاد عقبة أوكلاند سيتي ثم الأهلي، سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع فريق فلومينينسي، حامل لقب كأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس).