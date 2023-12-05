“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم الإقرارات الضريبية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، في موعدٍ أقصاه 10 ديسمبر الجاري.

وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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ودعت الهيئة المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) (تويتر سابقًا) أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa.

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل، والمادة الثالثة والستون من لائحته التنفيذية.