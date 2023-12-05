سالم الدوسري يواصل ملاحقة عرش السعوديين في آسيا

حقق سالم الدوسري نجم الهلال إنجازا شخصيا جديدا في مسيرته بعد زيارة شباك ناساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأحرز سالم الدوسري الهدف الثاني في فوز الهلال على ناساجي بنتيجة 2-1 مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبهذا الهدف، أصبح الدوسري الهداف التاريخي لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 19 هدفا، أحرزها في 87 مباراة.

كما بات صاحب الـ32 عاما ثاني أكثر لاعب سعودي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال آسيا بالنسخة الحديثة.

وواصل ملاحقة عرش السعوديين في البطولة الآسيوية، والذي يتربعه عليه النجم السعودي السابق ناصر الشمراني، بعد تسجيله 32 هدفا في 56 مباراة لعبها بالبطولة.

يذكر أن الهلال رفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، وكان قد ضمن تأهله للدور الثاني في وقت سابق من دور المجموعات، فيما تجمد رصيد ناساجي عند ست نقاط في المركز الثالث.

قائمة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال آسيا