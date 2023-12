بيلينجهام يدخل تاريخ ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي

فاز الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام هداف ريال مدريد الإسباني، بجائزتي الفتى الذهبي 2023 والفتى الذهبي ويب 2023 التي تقدمها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.

وأصبح جود بيلينجهام بذلك أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحصد تلك الجائزة التي تأسست عام 2003.

وحصد بيلينجهام الجائزة عبر التصويت الذي شارك فيه 50 صحفياً رياضياً بين قائمة من 25 مرشحاً، من بينهم أيضاً زميله أردا جولر.

كما جمع نجم ريال مدريد أكبر عدد من الأصوات من قبل المستخدمين لموقع الصحيفة الإيطالية.

Golden Boy 2023.

Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 4, 2023