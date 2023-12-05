بيلينجهام يدخل تاريخ ريال مدريد بجائزة الفتى الذهبي

فاز الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام هداف ريال مدريد الإسباني، بجائزتي الفتى الذهبي 2023 والفتى الذهبي ويب 2023 التي تقدمها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية لأفضل لاعب تحت 21 سنة في أوروبا.

وأصبح جود بيلينجهام بذلك أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحصد تلك الجائزة التي تأسست عام 2003.

وحصد بيلينجهام الجائزة عبر التصويت الذي شارك فيه 50 صحفياً رياضياً بين قائمة من 25 مرشحاً، من بينهم أيضاً زميله أردا جولر.

كما جمع نجم ريال مدريد أكبر عدد من الأصوات من قبل المستخدمين لموقع الصحيفة الإيطالية.

Golden Boy 2023.

Beyond grateful, thank you to everyone who’s supported my journey until this point, can’t fully express my appreciation! pic.twitter.com/6F19Uflr7m — Jude Bellingham (@BellinghamJude) December 4, 2023

وأعرب بيلينجهام عن أمله في التتويج بجميع الألقاب الممكنة سواء مع منتخب بلاده أو فريقه ريال مدريد.

وأبدى بيلينجهام سعادته في الحفل الذي أقيم بمدينة تورينو الإيطالية، حيث قال "يجب أن يكون لدي أهداف كبيرة وأن أفوز بكل شيء إن أمكن".

وأضاف صاحب الـ20 عاما في تصريحاته التي نقلها موقع ريال مدريد الألكتروني الرسمي "أستمتع بالفوز مع منتخب إنجلترا ومع الريال. هناك ضغوط كبيرة وأنا سعيد للغاية بتمثيل منتخبي وفريقي".

وأكد نجم بوروسيا دورتموند السابق في نهاية حديثه "سأبذل قصارى جهدي للفوز بالجوائز مع المنتخب الإنجليزي ومع ريال مدريد".

وكان بيلينجهام فاز بجائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 سنة في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في 30 أكتوبر الماضي.

يذكر أن بيلينجهام سجل 15 هدفا لريال مدريد في الموسم الأول له منذ انتقاله من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، محققاً رقما قياسياً في مسيرته.