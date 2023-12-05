منصة “نفيس”.. نقلة نوعية بالقطاع الصحي لتعزيز جودة الحياة

تولي السعودية اهتمامًا خاصة للقطاع الصحة وتسعى دائمًا إلى تطوير القطاع وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتسهيل تقديمها عبر حلول مبتكرة، حيث جعلت المملكة، الصحة والخدمات الطبية على رأس أولويات رؤيتها 2030.

استمرارًا لخطوات المملكة نحو تطوير القطاع الصحي، دشن وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، منصة "نفيس" بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي نظمته السعودية في أكتوبر الماضي.

وتهدف المنصة إلى توفير المعلومات الصحية للمستفيدين، ومشاركة البيانات الصحية المتعلقة بهم مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وتمثل منصة "نفيس" نقلة نوعية في منظومة القطاع الصحي، كما تعد المنصة أحد مشاريع رؤية السعودية 2030، وهي منصة لمشاركة المعلومات الصحية بين مقدمي الخدمات، ويمكن من خلالها الحصول على ملف صحي موحد وشامل للمستفيدين، مما يسهم في جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين الممارسين الصحيين من اتخاذ القرارات الطبية بشكل أفضل.

وتمثل المنصة، خطوة هامة نحو تحقيق التواصل السلس والفعال بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين، وتمكن شركات التأمين من طلب ملف الأشخاص كشرط لإصدار بوليصة التأمين الطبي أو للتقييم الطبي للمؤمن عليه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إن هناك شركتين فقط تسيطران على أكثر من 70% من قطاع التأمين الطبي، مؤكدًا أن هناك تقاسم الأسواق من الباطن بين الشركات، وهو ما يعتبر مخالفات.

ورأى الزوم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن منصة "نفيس" سوف تحل أهم المشكلات التي تواجه الشركات الراغبة في دخول هذا القطاع.

وعن المخالفات، قال الزوم، إن أي عملية "حصرية" تضر بالمنافسة، ونحارب الحصرية لسنوات طويلة، موضحا أنه إذا اشترطت شركة مُهيمنة على التاجر عدم بيع سلع أخرى منافسة فهنا تكون مخالفة.