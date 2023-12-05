القيادة تهنئ ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك مملكة تايلند، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك مملكة تايلند، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.