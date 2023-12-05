ماذا قدم المنتخب السعودي في عام 2023؟

عانى المنتخب السعودي الأول من سلسلة نتائج سلبية في عام 2023، سجَّلت ثاني أطول سلسلة لا فوز في تاريخه.

لكن تبدَّل الوضع في النهاية بعدما اختتم الأخضر مشواره في 2023 خلال شهر نوفمبر الماضي بتحقيق انتصارين متتاليين.

ما هي نتائج المنتخب السعودي في عام 2023؟

افتتح المنتخب السعودي مشواره في عام 2023 بالمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2023 "خليجي 25" التي أقيمت بمدينة البصرة بشهر يناير، والتي نجح المنتخب العراقي في الفوز بلقبها.

ورغم تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام اليمن بنتيجة 0-2، لكن المنتخب السعودي تعرض لهزيمتين متتاليتين على يد العراق 0-2 وعمان 1-2، ليودع البطولة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث، ويفشل في بلوغ نصف النهائي.

ثم تعرض المنتخب السعودي للهزيمة بعد ذلك في سلسلة من المباريات الودية، حيث خسر ضد فنزويلا 1-2 وبوليفيا 1-2 في معسكر مارس، وكوستاريكا 1-3 وكوريا الجنوبية 0-1 في معسكر ستمبر.

واستمرت النتائج السلبية في معسكر شهر أكتوبر، بالتعادل مع نيجيريا 2-2 والخسارة أمام مالي 1-3.

ثم انتفض "الأخضر" في المعسكر الأخير بمنتصف شهر نوفمبر الماضي بعدما اتجه إلى المعتركات الرسمية، حيث افتتح مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالفوز على باكستان 4-0 والأردن 0-2.

ثاني أطول سلسلة لا فوز في تاريخ المنتخب السعودي

وبالتالي فإن المنتخب السعودي حقق سلسلة سلبية مكونة من 8 مباريات بلا فوز، حيث خسر 7 لقاءات وتعادل مرة واحدة، لتكون تلك السلسلة الأطول له منذ 41 عاما، متجاوزا بذلك سلسلة الـ7 مباريات بلا فوز التي تحققت في 4 مناسبات.

وتعود السلسلة السلبية الأطول في تاريخ المنتخب السعودي إلى عام 1982، والتي تكونت من 10 مباريات متتالية بلا فوز، وذلك من 28 أكتوبر 1981 وحتى 26 مارس 1982، وفقا للموقع الإلكتروني للمنتخب السعودي.

وبشكل عام، فإن المنتخب السعودي لعب 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في مباراة.

وسجل لاعبو الأخضر 15 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق 17 هدفا.

مباريات المنتخب السعودي في عام 2023