نائب وزير السياحة: السعودية تعتزم استثمار 92 مليار دولار لتحويل الرياض إلى إحدى أكثر المدن استدامة بالعالم

أعلنت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، عن اعتزام السعودية استثمار 92 مليار دولار بهدف تحويل الرياض إلى إحدى أكثر المدن استدامة بحلول عام 2030.

وقالت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي أقيم في دبي تزامنًا مع مؤتمر "كوب 28" إن زيادة المساحات الخضراء في المدينة تمثل واحدة من أهم الطرق التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروع حديقة الملك سلمان في قلب العاصمة الرياض.

وأكدت نائب وزير السياحة، على الدور المحوري لجهود التنمية الحضرية المستدامة في بناء مدن المستقبل.

وشهدت النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، نقاشات مثمرة سلّط خلالها عدد من المسؤولين السعوديين الضوء على مدى التقدم المحرز في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المملكة.

بدوره، كشف وزير النقل المهندس صالح الجاسر، عن أهم جهود السعودية لإزالة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن وسائل النقل المستخدمة في المدن.

وخلال كلمته، أوضح الجاسر، أن المملكة اعتمدت نموذج العمل عن بُعد من قبل العديد من الهيئات الحكومية، ما يسهم في تقليل الطلب اليومي على وسائل النقل، مؤكداً أن المملكة وضعت أهدافاً طموحة لتوسيع أسطول مركبات النقل العام.

وأكد وزير النقل، أنه يجرى حاليًا العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ مشاريع مثل حافلات الرياض، وقطار الرياض (المترو).

وأشار إلى أن السعودية تُعدّ من أوائل الدول التي شاركت في برامج موازنة وخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطيران العالمي.