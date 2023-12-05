ياسر الشهراني يقترب من العودة إلى الهلال

اقترب ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال من العودة للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وكان ياسر الشهراني غاب عن الهلال في مباراتي النصر وناساجي الإيراني لحاجته لمزيد من العلاج والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشهراني سيعود للتدريبات الجماعية للهلال خلال اليومين المقبلين بشكل تدريجي حتى اكتمال جاهزيته اللياقية.

ويخوض اللاعب الدولي البالغ من العمر 31 عاما المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل الجوانب اللياقية والجري حول المضمار وتمرين تقوية عضلة الساق.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الطائي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز 11 برصيد 17 نقطة.