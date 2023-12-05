مقتل 85 مدنيًا في غارة للجيش النيجيري عن طريق الخطأ

قتل 85 مدنيًا في نيجيريا جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش النيجيري في ولاية كادونا شمال غرب البلاد، عن طريق الخطأ.

وأعلنت السلطات النيجيرية، مقتل المدنيين في الغارة عن طريق الخطأ.

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من جانبها، قالت الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ، إنها تلقت من السلطات الصحية المحلية في الولاية، أنباء تفيد بأنه تم دفن 85 جثة دفنت حتى الآن وما زال البحث مستمرًا عن ضحايا آخرين.

وكان الجيش النيجري أعلن أمس أن غارة نفذتها إحدى مسيّراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان لكنه لم يقدم أي حصيلة.