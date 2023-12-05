جراحة جديدة تثير قلق برشلونة

تثير جراحة جديدة القلق لدى برشلونة الإسباني في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني والمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد العودة إلى دور الـ16 للمسابقة بعد غياب موسمين.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، قد يخضع لجراحة للتعافي من إصابة الظهر التي تعرض لها مع منتخب ألمانيا بفترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن جراحة تير شتيجن حال الخضوع لها، من شأنها أن تبقيه خارج الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وبالتالي فإن هناك شكوك تحوم حول لحاق تير شتيجن بذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.

لكن في الوقت نفسه، ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن الجراحة يمكن أن تحرم برشلونة من خدمات الحارس الألماني لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من شهر ونصف.