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رقم مميز لرونالدو في دوري روشن

5 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
النصر والأخدود - كريستيانو رونالدو
النصر والأخدود - كريستيانو رونالدو

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في البطولة المحلية هذا الموسم (2023-2024).

يتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 22 مساهمة.

جاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش محترف الهلال، في المركز الثاني بواقع 16 مساهمة.

فيما احتل الكاميروني كيفين نكودو محترف ضمك المركز الثالث (15)، وحل رابعا مراد باتنا لاعب الفتح (14).

يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري روشن، برصيد 15 هدفا، ويليه ميتروفيتش (13)، ثم كيفين نكودو (11).

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر بعد مررو 15 جولة من المسابقة.