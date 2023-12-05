رقم مميز لرونالدو في دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في البطولة المحلية هذا الموسم (2023-2024).

يتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 22 مساهمة.

جاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش محترف الهلال، في المركز الثاني بواقع 16 مساهمة.

فيما احتل الكاميروني كيفين نكودو محترف ضمك المركز الثالث (15)، وحل رابعا مراد باتنا لاعب الفتح (14).

🔴 كيفن نكودو يقتحم قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم 🆕#دوري_روشن_السعودي |#yallaRSL pic.twitter.com/yIMwnf7SNP — دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2023

يذكر أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري روشن، برصيد 15 هدفا، ويليه ميتروفيتش (13)، ثم كيفين نكودو (11).

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر بعد مررو 15 جولة من المسابقة.