الكشف عن جوائز الأفضل في دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جوائز الأفضل شهر نوفمبر في البطولة المحلية هذا الموسم (2023-2024).

وحصد لاعب الاتحاد فيصل الغامدي، جائزة أفضل لاعب واعد خلال شهر نوفمبر.

أفضل لاعب واعد في #دوري_روشن_السعودي لشهر نوفمبر 🔝 فيصل الغامدي لاعب @ittihad يتحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🏆🇸🇦 #yallaRSL pic.twitter.com/0kH5Bx7XWc — دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2023

كما فاز المغربي ياسين بونو حارس الهلال، للمرة الثانية على التوالي جائزة أفضل حارس مرمى.

للمرة الثانية على التوالي 💪 صاحب الأرقام الأفضل في الدوري 🧤 ياسين بونو حارس @Alhilal_FC أفضل حارس في شهر نوفمبر

.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/jUAZjNBviT — دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2023

فيما توج مدرب الهلال جورجي جيسوس بجائزة أفضل مدرب، وفاز مهاجم الطائي بيرنارد مينساه بجائزة أفضل لاعب.

للمرة الثانية على التوالي 💪 متصدر #دوري_روشن_السعودي 🔝 جورجي جيسوس مدرب @Alhilal_FC أفضل مدرب في شهر نوفمبر

.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#yallaRSL pic.twitter.com/GVRm7lfc7j — دوري روشن السعودي (@SPL) December 5, 2023

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 22 مساهمة.

وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش محترف الهلال، في المركز الثاني بواقع 16 مساهمة.

فيما احتل الكاميروني كيفين نكودو محترف ضمك المركز الثالث (15)، وحل رابعا مراد باتنا لاعب الفتح (14).

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر بعد مررو 15 جولة من المسابقة.