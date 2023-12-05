أخبار الرياضة

الكشف عن جوائز الأفضل في دوري روشن

5 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جوائز الأفضل شهر نوفمبر في البطولة المحلية هذا الموسم (2023-2024).

وحصد لاعب الاتحاد فيصل الغامدي، جائزة أفضل لاعب واعد خلال شهر نوفمبر.

كما فاز المغربي ياسين بونو حارس الهلال، للمرة الثانية على التوالي جائزة أفضل حارس مرمى.

فيما توج مدرب الهلال جورجي جيسوس بجائزة أفضل مدرب، وفاز مهاجم الطائي بيرنارد مينساه بجائزة أفضل لاعب.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محترف نادي النصر، قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 22 مساهمة.

وجاء الصربي ألكسندر ميتروفيتش محترف الهلال، في المركز الثاني بواقع 16 مساهمة.

فيما احتل الكاميروني كيفين نكودو محترف ضمك المركز الثالث (15)، وحل رابعا مراد باتنا لاعب الفتح (14).

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر بعد مررو 15 جولة من المسابقة.