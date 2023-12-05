لماذا هاجر سويرس؟

قرر الملياردير المصري ناصف ساويرس مؤسس شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة إحدى كبرى شركات التشييد والأسمدة في العالم إنهاء الوجود القانوني لشركته في مصر.

وأعلنت شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، في بيان صدر الأحد الماضي أنها تلقت في 18 يناير الجاري عرضًا من شركة (أو سي أي إن) الهولندية لمبادلة كل أسهم أوراسكوم المصرية بأسهم في الشركة الهولندية.

وأوضح البيان أن الشركة الهولندية الجديدة التي أعلن تأسيسها في يوم تقديمها عرض الشراء والتي ستقيد في بورصة أمستردام، ستشتري أسهم الشركة المصرية في لندن.

وستتقدم كذلك بعرض للاستحواذ على كل أسهم الشركة المتداولة في البورصة المصرية سواء بمبادلتها بأسهم لديها أو بشرائها مقابل 280 جنيهًا للسهم، وفقا لقانون سوق المال المصرية الصادر عام 1992.

وتعد عائلة ساويرس المصرية واحدة من أكثر الأسر ثراء في مصر وإفريقيا بشكل عام.

ويحتل ناصف المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الأفارقة وفقًا لمجلة فوربس وتقدر ثروته بـ5.5 مليارات دولار.

ويأتي شقيقه نجيب الذي يستثمر في الاتصالات في المرتبة التاسعة من القائمة نفسها، أما شقيقهما الثالث الذي يعمل في مجال السياحة فتقدر فوربس ثروته بما يزيد على نصف مليار دولار.