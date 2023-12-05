وسط أجواء الماضي.. “الوئام” تتجول في “سوق الأولين” وتلتقي الزوار

في أجواء تفوح بعبق الماضي، ولحظات من الزمن الجميل عاش زوار "سوق الأولين" أحد فعاليات موسم الرياض تجربة تسوق مستلهمه من حقبة السبعينيات الميلادية حيـث تتواجد العديد من العروض الحماسية والفعاليات التي تعكس الثقافة المحلية والمحال التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة.

وفي أحد أرجاء السوق التقت "الوئام" بالمشارك حسن بن غيث المختص في الأقمشة التراثية الذي أكد محافظتهم على التراث واحيائه كونه من البيئه المحليه ويشكل الزي الرسمي قديماً.

وأضاف : لدينا نوعين من الأقمشة ماقبل الثورة الصناعية مصدرها الطبيعة، وفي عام 1940 م وصلتنا الألياف الصناعية التي غيرت الملابس، ونحن نهتم بالفترة السابقة وليس لدينا أي شي له علاقة بالفن والحضارة الغربية كل مالدينا هو من البيئة “ملابس الاولين” ونغطي المملكة كلها والعالم الاسلامي.

ومن جانبه أشاد محمد الفريح بالتنظيم وقال : "بصراحة الفعاليات اليوم والتنسيق شي جميل، يحيي ذكرى قديمه والجيل الجديد نعلمهم كيف كانو آباءنا وأجدادنا بالاسواق، أشكر كل من قام على المهرجان".

وأبدى ياسر بن سعد أحد زوار "سوق الأولين" سعادته بالمهرجان وقال : "المهرجان جداً جميل أعادنا للماضي والتراث الطيب الذي تربوا عليه آباءنا وأجدادنا، نسال الله أن يوفق ويبارك لجهود كل من قام على هذا المهرجان الطيب".

عبد الله محسن أحد زوار "سوق الأولين" قال للوئام: "فعاليات طيبه وجميلة والكل يمدحها، وكل شي فيها موجود، وهذا من عادتنا وتقاليدنا التي نحبها وما أتينا إلا لمشاهدة هذه الاشياء القديمة".

ومن جمهورية العراق وتحديداً محافظة نينوى قال أبوخضير : "أنا أتيت للمهرجان الجميل والتراث القديم و(سوق الاولين) واللي ماله أول ماله تالي، وأنا سعيد عندما أشاهد الوجيه الطيبة والعوائل وأبناءنا مستانسين هذي أحسن سعادة في الدنيا".

الجدير بالذكر أن "سوق الأولين" هو أحد فعاليات موسم الرياض 2023، افتتح الخميس 1 ديسمبر الجاري في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي؛ لتصبح وجهة ترفيهية جديدة تجمع تجارب الأسواق النجدية القديمة، وتتيح للزوار إمكانية استكشافها في مكان واحد، من خلال عدة أقسام تضم مواقع لبيع البضائع التراثية والحديثة، وأخرى للمجسمات الفنية القديمة، ومواقع للمقاهي والمطاعم، وأخرى للتصوير والتوثيق، إضافة إلى زوايا ترفيهية أخرى متنوعة في السوق الذي يعيد زواره لعقود سابقة من تاريخ المنطقة.