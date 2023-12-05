في أول مشاركة له.. الفيحاء يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

حقق الفيحاء فوزًا كبيرًا على مستضيفه باختاكور الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم خوزهيمات ايركينوف لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض الفيحاء ويقلب نتيجة المباراة لصالحه تماماً بتسجيله أربعة أهداف عن طريق كل من الزامبي فاشيون سكالا في الدقيقة 40.

أضاف سلطان مندش الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يحرز هنري أونيكورو في الدقيقة 85، ثم عاد فاشيون ساكالا واختتم أهداف الفريق السعودي في الدقيقة 90+4.

ضمن الفيحاء وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن باختاكور الذي تراجع إلى المركز الثالث.

كما أن فوزه أدى حسابيًا إلى إقصاء السد القطري وصيف المجموعة الثانية.

وكان الفيحاء ينتظر عدم فوز بيرسيبوليس الإيراني على الدحيل القطري في المجموعة الخامسة، للحلول بين أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في منطقة الغرب.

فاز الدحيل على مستضيفه بيرسيبوليس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يتأهل إلى ثمن النهائي صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس في منطقة الغرب، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.