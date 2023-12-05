الفتح يتجهز لمواجهة الحزم بالقصيم

تُغادر بعثة فريق الفتح، غدًا الأربعاء، إلى القصيم عقب أداء التدريبات الصباحية مباشرة.

يأتي ذلك للدخول في المعسكر الخاص بمباراة الفريق أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن للمحترفين.

ميدانيًا، عمد المدير الفني للفريق السيد "سلافن بيليتش" إلى إجراء مجموعة من التدريبات اللياقية والفنية تجهيزًا لمباراة الحزم.

أقام الجهاز الفني للفريق مناورة تكتيكية، على مساحة كامل الملعب طُبقّت خلالها عددًا من الجمل الفنية الخاصة بمباراة الخميس، وسط حماس كبير من لاعبي الفريق لتقديم أفضل أداء بالمباراة المقبلة.