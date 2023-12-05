المخرجة أصالة مندورة لـ”الوئام”: تصوير الأفلام العالمية بالمملكة يطوّر مهارات السعوديين العاملين بالحقل الفني

خاص- الوئام

تستمر فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وسط تنظيم لجلسات حوارية لكبار النجوم وصنّاع الفن، في دورته الثالثة بجدة، بحضور نجوم السينما العربية والعالمية.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أسماء الضيوف المتميّزين الذين سيُشاركون ضمن الجلسات الحوارية في الدورة الثالثة من المهرجان، وعلى مدار الأيام العشرة من العروض والحفلات، إلى جانب اللجان ومراسم تقديم الجوائز التي تستمر حتى 9 ديسمبر الجاري.

وحسب تقارير، يتميّز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي أُنتجِت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتضمّن اختيارات هذا العام 36 فيلما طويلا وقصيرا من المملكة العربية السعودية.

أفلام عالمية بالمملكة

تقول المخرجة الشابّة، أصالة مندورة، إن "الأحداث والفعاليات الفنية العالمية المقامة في المملكة تعدّ فرصةً ذهبية للزوّار لاستكشاف والاطلاع على الثقافة السعودية، من خلال مجموعة متنوّعة من الفنون والتعبير الإبداعي، ممّا يسمح للزوّار باستكشاف المعالِم التاريخية والثقافية في المملكة".

وتُضيف المخرجة الشابة: "كما أن تصوير الأحداث السينمائية العالمية في السعودية (الأفلام) يعطي فرصة للعالم في استكشاف التاريخ السعودي الضارب في أعماق التاريخ، كما يعطي صورة مشرقة عن ذلك التراث العريق".

وتُوضّح أصالة مندورة، في حديث خاص لموقع "الوئام"، أن "المملكة وضعت مجال صناعة السينما هدفا أساسيا لتوجيه الأنظار إلى ثقافتنا وتاريخنا؛ أي ما يعرف بـ"القوة الناعمة"، ولمسنا التغيير في منظور العالم إلى المملكة العربية السعودية، بعد التوجّه الملحوظ في استقطاب الأعمال العالمية لتصوير الأفلام في السعودية، فضلا عن تعريف العالم الخارجي بالإرث الحضاري والنهضة في المملكة ونقل الصورة الحقيقية، وما تتمتّع به من ثقافة وتاريخ عريق، يستحق الإبراز والمشاركة مع جميع أنحاء العالم بصورة مشرفة".

وشاركت المخرجة الشابة أصالة مندورة، في "الكاستنج" الخاص بعدد من الأفلام العالمية التي صوّرت في المملكة خلال الفترة الماضية، وأبرزها Desert warrior الذي صُوِّر في نيوم، وفيلم Dunki Bollywood الذي صُوِّر أيضًا في نيوم وجدة.

في السّياق، ترى أصالة مندورة أن "وجود تلك الصناعة على أرض المملكة يُطوّر مستوى شباب وشابات الوطن المُجتهدين، ويُسهم في تطوير وثقل مهارات العاملين في المجال، من خلال التعاون مع الفرق العالمية بمشاركة خبراتهم ونقل المعرفة للسعوديين، مما يمكّنهم من إتقان مختلف الأساليب والتقنيات الحديثة في صناعة السينما وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية".