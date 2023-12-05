“الانضباط” ترفض احتجاج الهلال على طرد “البليهي” أمام النصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، قرارها في احتجاج نادي الهلال، على طرد علي البليهي، قلب دفاع الفريق، في ديربي الرياض الأخير أمام النصر.

وتحصل البليهي على طرد مباشر، في الوقت بدل الضائع من الديربي الذي فاز فيه الهلال على النصر 3-0، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين.

وقدم نادي الهلال احتجاجًا على قرار الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي، بعد استفزازه لجماهير النصر.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق، احتجاج إدارة نادي الهلال، مؤكدة على أن النادي، لم يقم باتخاذ الإجراءات الشكلية؛ وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

وبهذا القرار، تأكد إيقاف علي البليهي مباراة واحدة عن فريق الهلال بسبب الطرد الذي تحصل عليه في الديربي.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، منحت الإدارة الهلالية، حق الاستئناف على قرارها أمام الجهات المختصة؛ وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

كما أعلنت لجنة الانضباط تغريم ثنائي الشباب هتان باهبري وعبدالله رديف 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة التعاون.