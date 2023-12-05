الشباب يتوج بذهبية كرة قدم الصالات للسيدات.. ورامي يحقق ذهبية كرة الطاولة البارالمبية

توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، فريق الشباب للسيدات بذهبية كرة قدم الصالات ضمن دورة الألعاب السعودية 2023 بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية بنتيجة 0-4، في الصالة الرياضية بنادي النصر.

فيما حسم نادي الهلال الميدالية البرونزية بعد أن كسب القادسية بنتيجة 11-0.

وفي منافسات كرة الطاولة البارالمبية وقوف للرجال والتي أقيمت اليوم في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، توج الرئيس التنفيذي باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، لاعب نادي الرياض لذوي الإعاقة رامي سحاري بالميدالية الذهبية.

فيما نال الفضية زميله في النادي ثامر حبشان، وحسم عبدالرحمن باموسى لاعب نادي الشرقية الميدالية البرونزية.