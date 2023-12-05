تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص وينبع والعيص

أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي الغد سيكون عن بُعد عبر " منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة التعليم بينبع تعليق الدراسة الحضورية غداً، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني, وحرصاً منها على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.