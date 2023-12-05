استشهاد 45 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح

استشهد 45 فلسطينياً, وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مربعات سكنية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن الأطقم الطبية انتشلت 45 شهيداً من عائلة واحدة، بعد استهداف منازلهم في مدينة البلح من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، التي توغلت في الجهة الجنوبية في المدينة، وفصلتها عن مدينة خان يونس جنوب القطاع.

في السياق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا في قصف جوى ومدفعي عنيف لمدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي نزح منها وفق ماذكرت مصادر فلسطينية نحو 400 ألف فلسطيني نحو مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، نظراً لكثافة القصف الإسرائيلي، ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية لبلدات بني سهيلا وخزاعة ومنطقة معن إلى الشرق من مدينة خان يونس التي تتعرض لقصف جوي وبري هو الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر الماضي.