الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

اكتمل عقد الفرق المتأهلة عن منطقة غرب آسيا، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويشهد دور الـ16 من المسابقة، حضورًا سعوديًا تاريخيًا بمشاركة الأندية الأربعة " النصر - الاتحاد - الهلال - الفيحاء "، إذ جاء تأهل النصر والاتحاد والهلال، متصدرين عن المجموعات الخامسة والثالثة والرابعة، بينما صعد الفيحاء ضمن أفضل 3 فرق بالمركز الثاني، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 في الـ 21 من ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن تقام المراحل الإقصائية، من دور الـ16 إلى النهائي، بنظام الذهاب والإياب، فيما يقام إياب النهائي في منطقة الغرب.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن مواعيد المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا، إذ يلعب ذهاب دور الـ16 في 12 - 14 فبراير القادم، والإياب في 19 - 21 فبراير.

فيما سيلعب ذهاب ربع النهائي في 4 - 6 مارس القادم، والإياب في 11 - 13 مارس.

في حين تقرر أن يقام ذهاب نصف النهائي في 16 - 17 أبريل القادم، والإياب في 23 - 24 أبريل، على أن يلعب ذهاب نهائي البطولة الآسيوية في الـ 11 من مايو 2024، وإياب النهائي في الـ 18 من مايو 2024.