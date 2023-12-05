تواصل منافسات كرة اليد للرجال والشباب في دورة الألعاب السعودية الثانية

كسب فريق النور نظيره الروضة بنتيجة 38-26، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كرة اليد (للرجال) ضمن دورة الألعاب السعودية الثانية، فيما فاز فريق الهدى على العدالة بنتيجة 32-24، وكسب الوحدة نظيره الحزم بنتيجة 32-19 ضمن المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تقام غداً 4 مباريات، ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي الجيل نظيره الزلفي، والقارة مع مضر، فيما يتواجه النجوم مع المحيط، والصفا مع الخليج، ضمن المجموعة الثانية.

من جهة أخرى فاز فريق الخليج على الابتسام بنتيجة 33-23 ضمن المجموعة الثالثة من مباريات دور المجموعات في منافسات كرة اليد لفئة (الشباب), كما حقق مضر الفوز على الأهلي بنتيجة 31-20 في المجموعة الثانية، وتجاوز فريق الهلال نظيره القارة بنتيجة 20-18 في نفس المجموعة.

وستقام غداً مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث سيتواجه الحزم والهدى في المباراة الأولى والوحدة والنور في المباراة الثانية.