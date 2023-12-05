أمين عام “أوبك” دعوات التخلي عن النفط ستحدث فوضى في سوق الطاقة

قال أمين عام منظمة أوبك، هيثم الغيص، إن دعوات التخلي عن النفط بشكل نهائي، ستحدث فوضى في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن لافتا النفط ما زال يمثل أكثر من 30% من مزيج الطاقة العالمي.

وأضاف على هامش مبادرة السعودية الخضراء في"كوب 28"، إن النفط مازال يمثل أكثر من 30% من مزيج الطاقة العالمي اليوم، وإذا أضفنا الغاز، فستتجاوز النسبة 55%.

وأكد على أن الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع بنسبة 23% من الآن، وحتى عام 2045، وفقا لتوقعات أوبك، لأن عدد السكان يرتفع من 8 مليارات نسمة اليوم إلى 9.5 مليار نسمة بحلول عام 2045.

وأشار أمين عام منظمة الأوبك أن لدينا أكثر من 500 مليون شخص ينتقلون من المناطق الريفية حول العالم، إلى مدن جديدة من الآن وحتى عام 2030 أي أقل من 7 سنوات من اليوم.

وأوضح أن منظمة أوبك موجودة لتوفير مصدر مستقر للطاقة، ونعم علينا إزالة الكربون من عملياتنا، ونحن نفعل ذلك، ونتخذ الخطوات، لكن أن نقول إن النفط يجب أن يختفي فهذا ليس مفيدا حقا".

واختتم: قلت هذا شخصيا في مناسبات عديدة إن النهج الذي يتم اتباعه لاستبعاد الوقود الأحفوري لن يؤدي في الواقع إلى تحولات في الطاقة بل سيؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة.