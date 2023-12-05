اغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والبريطانية على انخفاض

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية في الغالب الليلة على تراجع، حيث فقد الارتفاع في أواخر عام 2023 في وول ستريت زخمه، لكن أسهم شركات التقنية ارتفعت بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 79.88 أو 0.2 بالمئة إلى 36124.56 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً، 2.60 نقطة إلى 4567.18 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 44.42 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 14229.91 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، انخفضت فرص العمل -وهو مقياس للطلب على العمالة- بمقدار 617 ألفاً بشكل أكبر من المتوقع إلى 8.73 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، مع تباطؤ سوق العمل. وتم تعديل افتتاحات شهر سبتمبر بالخفض.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات على الرغم من انخفاض فرص العمل الأمريكية في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريباً.

وانخفض الذهب بعد يوم واحد من تسجيل أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم، مع تراجع العقود الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 2036.30 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.31 %، ما يعادل 23.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7489.84 نقطة.