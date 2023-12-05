الهلال والنصر وجدة يونايتد والعاصمة إلى نهائي السلة في دورة الألعاب السعودية

تأهل فريقا الهلال والنصر إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة (رجال) ضمن دورة الألعاب السعودية 2023.

وجاء تأهل الهلال بعد أن كسب نظيره الأهلي بنتيجة 81-51, فيما تأهل النصر بعد فوزه على أحد بنتيجة 75-73.

وسيقام النهائي بعد غدٍ عند الساعة 6 مساءً على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فيما سيواجه أُحد فريق الأهلي لتحديد المركز الثالث عند الساعة 4 عصراً.

وعلى صعيد منافسات كرة السلة للسيدات تأهل فريقا جدة يونايتد والعاصمة للمباراة النهائية بعد غدٍ، فيما يسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين الهلال والاتحاد.

يذكر أن فريق جدة يونايتد (بطل النسخة الماضية) قد فاز على الاتحاد بنتيجة 53-29 في الدور نصف النهائي، بينما تغلب فريق العاصمة على الهلال بنتيجة 58-41.