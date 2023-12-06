للمرة الرابعة.. 4 أندية سعودية في دور الـ16 الآسيوي

استعرضت كرة القدم السعودية عضلاتها بتأهل جميع الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق.

ولحق الفيحاء بالثلاثة الكبار الهلال والنصر والاتحاد في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية بفضل فوزه العريض على باختاكور الأوزبكي 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الهلال والنصر والاتحاد ضمنوا التأهل مبكرا بجانب تصدر مجموعاتهم، بعد مشوار مثير للأندية الثلاثة في دور المجموعات.

8️⃣/1️⃣6️⃣ ✅ Round of 16 cast for #ACL West is now complete. Which one is your favourite? pic.twitter.com/nnm3mbsHel — #ACL (@TheAFCCL) December 5, 2023

4 أندية سعودية في ثمن نهائي آسيا

وباتت تلك المرة الرابعة التي يتأهل فيها أربعة أندية سعودية لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نسخ 2009 و2011 و2019 و2022.

وشاركت أندية الهلال والاتحاد والشباب والاتفاق في دور الـ16 لنسخة 2009، بينما شاركت أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب في نسخة 2011.

وفي ثمن نهائي نسخة 2019، شارك كل من الأهلي والاتحاد والنصر والأهلي، وحقق "الزعيم" اللقب في النهاية.

إنجازات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

تحمل الأندية السعودية 7 ألقاب في دوري أبطال آسيا سواء بالنظام القديم أو الحديث للبطولة القارية، بواقع 4 ألقاب للهلال ولقبين للاتحاد.

وسبق للهلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات في أعوام 1992 و2000 و2019 و2021، بينما حل وصيفا خمس مرات.

كما فاز الاتحاد باللقب مرتين متتاليتين في عامي 2004 و2005، وحل وصيفا مرة واحدة.

ولم يسبق للنصر الفوز باللقب من قبل، لكنه حل وصيفا في عام 1995.

ذلك في الوقت الذي يشارك فيه الفيحاء في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى.

ماذا قدمت الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا 2023؟

وتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة.

لم يعرف الهلال والنصر طعم الهزيمة، حيث حصد الهلال 16 نقطة وضعته في صدارة المجموعة الرابعة من خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد، كما جمع النصر 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين ليتصدر المجموعة الخامسة.

أما الفيحاء فحل في وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم، وبفارق ست نقاط عن العين المتصدر، لكن تأهل للادوار الإقصائية ضمن أفضل ثلاثة أندية احتلت المركز الثاني.