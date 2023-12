للمرة الرابعة.. 4 أندية سعودية في دور الـ16 الآسيوي

استعرضت كرة القدم السعودية عضلاتها بتأهل جميع الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق.

ولحق الفيحاء بالثلاثة الكبار الهلال والنصر والاتحاد في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية بفضل فوزه العريض على باختاكور الأوزبكي 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الهلال والنصر والاتحاد ضمنوا التأهل مبكرا بجانب تصدر مجموعاتهم، بعد مشوار مثير للأندية الثلاثة في دور المجموعات.

8️⃣/1️⃣6️⃣ ✅

Round of 16 cast for #ACL West is now complete. Which one is your favourite? pic.twitter.com/nnm3mbsHel

— #ACL (@TheAFCCL) December 5, 2023