القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس ساولي نينستو، رئيس فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى رئيس فنلندا، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس ساولي نينستو، رئيس فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس فنلندا، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.