جولة دوري روشن.. الهلال يتحدى صحوة الطائي.. وديربي جديد للنصر

يحاول فريق الهلال ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عندما يحل ضيفا على الطائي مساء غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري "روشن" السعودي.

يخوض الهلال اللقاء منتشيا بفوزه في الديربي على النصر بثلاثية دون رد، في الجولة الماضية من الدوري، ليحلق في الصدارة برصيد 41 نقطة موسعا الفارق إلى 7 نقاط مع غريمه التقليدي.

ويأمل جورجي جيسوس المدير الفني للهلال مواصلة المسيرة القوية بتحقيق الفريق خمس انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة بالدوري، لكن المدرب البرتغالي سيكون أمام تحد آخر وهو تجهيز لاعبيه بدنيا بعد فوزه على نساجي مازاندران الإيراني 2 / 1 مساء أمس الأول الإثنين في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الهلال يتحدى صحوة الطائي

ويدرك جيسوس ولاعبو الهلال أن فريق الطائي لن يكون لقمة سائغة رغم تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين مقابل 8 هزائم.

يعيش فريق الطائي طفرة ملحوظة في الفترة الأخيرة بتحقيقه فوزين متتاليين بالدوري ضمن 10 نقاط حققها في آخر خمس جولات، حيث لم يخسر إلا مرة واحدة.

ويسعى الطائي أيضا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والإرهاق البدني لمنافسه لتحقيق فوز غائب على الهلال لم يتحقق منذ يناير 2006.

أما الهلال يحاول كسر شوكة الطائي الذي أحرجه في مباراتي الموسم الماضي، حيث فاز الهلال بصعوبة بنتيجة 3 / 2 في مباراة الدور الأول، وتعادل الفريقان 2 / 2 في الدور الثاني.

ديربي جديد للنصر

وفي يوم الجمعة أيضا، يخوض النصر ديربي جديد عندما يستضيف جاره الرياض، ساعيا لتجاوز صدمة الخسارة أمام الهلال التي أوقفت سلسلة ست انتصارات متتالية لرفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة الدوري.

يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويرغب في استعادة نغمة الانتصارات منتظرا هدية من المنافسين في عرقلة الهلال بينما يقبع الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

ويتمنى لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن يصل فريقه مواجهة الرياض بأفضل حالة بدنية وفنية بعد أن تعادل أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي 1/1 أمس الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

اختبارات محفوفة بالمخاطر للأهلي والاتحاد

أما الأهلي، ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة، يأمل في تفادي المفاجآت عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره مساء السبت أمام الرائد صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

كما يخوض اتحاد جدة اختبارا محفوفا بالمخاطر في سعيه للحاق بصراع المنافسة على اللقب، عندما يحل مساء الخميس ضيفا على ضمك، المنتشي بفوزين متتالين وعدم الخسارة في آخر خمس جولات.

يحتل حامل لقب الموسم الماضي المركز الرابع برصيد 28 نقطة من ثماني انتصارات وأربع تعادلات وثلاث هزائم، متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون.

ويدخل الاتحاد المباراة منتشيا بفوزه على سباهان أصفهان الإيراني 2 / 1 في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا,

ويأمل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني في مواصلة الانتصارات للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.

أما ضمك فيتواجد في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويطمع في فوز ثالث على التوالي على أرضه وبين جماهيره.

وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها يلعب الشباب مع الاتفاق، والحزم ضد الفتح يوم الخميس، بينما يلعب التعاون مع ضيفه الفيحاء، الذي تأهل هو الآخر لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا عقب فوزه على مضيفه باختاكور الأوزبكي 4 / 1 في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا، والخليج مع أبها يوم الجمعة.

وتختتم الجولة مساء السبت بمواجهة بين الوحدة والأخدود.