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السعودية الأولى عالميًا بنيل الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب

6 ديسمبر 2023 · < 1 minutes

توجت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب، التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

وفاز في المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" 18 مشروعًا سعوديًا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعًا.

وحققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة ، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الاربعاء .

ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي.