السعودية الأولى عالميًا بنيل الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب

توجت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب، التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

وفاز في المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" 18 مشروعًا سعوديًا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعًا.

#المملكة الأولى عالميًا في تحقيق الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب بمشاركة 40 دولة. pic.twitter.com/nsGMTByvVH — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 6, 2023

وحققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة ، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الاربعاء .

ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي.