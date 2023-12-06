تقارير: بايرن ميونخ يتعاقد مع جلاد برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقد مع بريان سرقسطة جناح أيسر غرناطة الإسباني.

وذكرت شبكة "سكاي" اليوم الأربعاء أن النادي الألماني سيدفع 15 مليون يورو للاعب. ووفقا للتقرير فإن هذا المبلغ سيكون أكثر من الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب والبالغ 14 مليون يورو.

وذكرت تقارير أن سرقسطة وقع على عقد حتى 2028، ولكنه سينضم لبايرن في الصيف المقبل، حيث أن هذا هو شرط إتمام صفقة الانتقال.

وكان سرقسطة جذب الأنظار إليه خلال مواجهة برشلونة في الليجا، والتي أحرز خلالها هدفين، ليسجل بعدها ظهوره الدولي الأول مع منتخب إسبانيا في أكتوبر الماضي.

وكان ناديا لايبزج الألماني وبرينتفورد الإنجليزي، يرغبان في ضم اللاعب، وفقا لما ذكرته التقارير.

ويعد سرقسطة لاعبا سريعا، يمكنه الفوز بالمواجهات الثنائية حتى في المساحات الضيقة.

يذكر أن سرقسطة لعب 51 مباراة مع غرناطة، وسجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة.