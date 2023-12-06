التأشيرة السياحية الموحدة.. تعزز مكانة الخليج كوجهة سياحية متميزة وتسهم في التكامل الاقتصادي

أعلن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس الذي عُقِد أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، عن ترحيبه بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، ووجه المجلس بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

وبموجب ذلك، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة دخول إحدى دول مجلس التعاون الـ 6 "السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت".

وزير السياحة يرفع الشكر للقيادة

بدوره، رفع وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة.

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واعتبر وزير السياحة، أن إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميًا.

وأكد أن إقرار التأشيرة الموحدة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.

التأشيرة الموحدة ومميزاتها

البداية كانت من العلا، حيث اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم الذي عقد في نوفمبر عام 2022، كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

عملت السعودية، على قيادة الإطار التشريعي لإقرار التأشيرة الموحدة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، تأكيدًا لدورها الرائد في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.

وفي شهر أكتوبر الماضي، اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي عقد في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتوقع الوزراء آنذاك، أن تدخل التأشيرة حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025، حيث سيتم وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها.

وفي نوفمبر الماضي 2023، خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية، الذي عقد في عمان، ناقش الوزراء العديد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد.

تتيح التأشيرة الموحدة، زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية واحدة، حيث تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

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ويقول وزير السياحة، إنها تسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.