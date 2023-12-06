وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الأسترالية تطورات الأوضاع في غزة

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، من وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

كما عبر الوزيران عن القلق العميق إذاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

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