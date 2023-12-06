“سكني”: 3060 قطعة أرض سكنية مجانية للأسر السعودية خلال نوفمبر الماضي

كشف برنامج "سكني" في بيان له اليوم الأربعاء، عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال "سكني" في بيان له اليوم الأربعاء، إنه اتاح 3060 قطعة أرض سكنية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر نوفمبر 2023، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا: “سكني”: أكثر من 84 ألف أسرة استفادت من البرنامج منذ بداية 2023

وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

3060 قطعة أرض سكنية مجانية

وتوزعت الأراضي التي تم إتاحتها للأسر السعودية خلال شهر نوفمبر، على النحو التالي 1095 أرضًا في محافظات المذنب وعيون الجواء والنبهانية والرس والاسياح، وكذلك في مركز شري في منطقة القصيم، و500 أرض بمحافظتي أبو عريش وصامطة في منطقة جازان، و496 أرضًا بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية، و486 أرضًا في محافظات المجمعة والقويعية والدوادمي في منطقة الرياض، و483 أرضًا في محافظات شروه ويدمه وكذلك محافظة رفحاء في منطقتي نجران والحدود الشمالية.

وأشار "سكني" إلى استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق المملكة عبر موقع وتطبيق برنامج "سكني"، التي يمكن حجزها إلكترونياً بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

اقرأ أيضًا: الفضلي: زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة وصادرات التمور عالميًا تبلغ 2.3 مليار دولار

ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و(واتساب الأعمال).

خدمات "سكني"

ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري)، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

يذكر أن "سكني" أتاح نحو 12 ألف قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج، ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً من خلال زيارة الرابط:

https://sakani.sa/v3/products/self-constructions، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط: https://sakani.sa/housing-designs.