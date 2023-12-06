لجنة المسابقات ترفض طلب الاتحاد بتأجيل مباراة ضمك

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد تقدم بطلب لتأجيل مباراته أمام ضمك بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، لكن تم رفضه من لجنة المسابقات.

ويلتقي الاتحاد أمام ضمك في أبها غدا الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تأتي قبل أيام قليلة من مشاركته في مونديال الأندية الذي تحتضنه المملكة.

وسيفتتح حامل لقب دوري روشن مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية..

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الاتحاد تقدمت بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن السماح بتأجيل مباراة الفريق أمام ضمك.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد حصل على موافقة نادي ضمك على تأجيل المباراة قبل التقدم بطلب التأجيل رسميا إلى لجنة المسابقات، إلا أن الأخيرة رفضت بسبب روزنامة الجدول.

وسيغادر الفريق الاتحادي إلى أبها بعد خوض المران الأخير على ملعبه بمقر النادي، الأربعاء.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في دوري روشن برصيد 28 نقطة من 15 مباراة.